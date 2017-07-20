Россия вошла в пятерку худших для пенсионеров стран мира согласно «Глобальному пенсионному индексу-2017», который ежегодно составляет компания Natixis Global Asset Management. Об этом сообщило РИА «Новости».

Страна заняла 40-е место из 43. За ней следуют Бразилия, Греция и Индия. Лидерами «Глобального пенсионного индекса» стали Норвегия, Швейцария и Исландия. Такие страны, как Франция, Япония и Израиль, расположились в середине списка.

При составлении рейтинга учитывали 18 показателей, которые, в свою очередь, были разбиты на четыре группы: пенсионные финансы, здравоохранение, качество жизни и материальное благополучие.

Как сообщается, по сравнению с прошлым годом место России в списке не изменилось, однако ее суммарный показатель снизился с 46 до 45 процентов. Исследователи зафиксировали в стране улучшение ситуации с пенсионными финансами (43-е место) и качеством жизни пенсионеров (36-е место), в то время как по здравоохранению (42-е место) и материальному благополучию (35-е место) позиции ухудшились.







