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Общество

Срок годности медикаментов: реальность или миф?

Американские учёные провели исследование и пришли к выводу, что большая часть медикаментов достаточно эффективна даже спустя десятилетия после истечения срока годности, пишут российские СМИ.

Рой Герона из Калифорнийского университета совместно с Ли Кантрелл из Калифорнийской службы борьбы с отравлениями провел исследование и проанализировал 14 видов медикаментов, срок годности которых истек еще в конце 60-х годов прошлого века. Список препаратов включал в себя антигистамины, болеутоляющие препараты, стимуляторы и другие медикаменты. Каково же было удивление исследователей, когда оказалось, что эффективность лекарств по сей день находится практически на стопроцентной отметке по сравнению с тем днем, когда их выпустили.

Проблема просрочки медикаментов сегодня очень актуальна во всем мире. Некоторые крупные американские клиники имеют право вернуть препараты, близкие к просрочке, их производителям, но даже в этом случае теряют примерно по 200 тысяч долларов ежегодно. В среднем же из-за просроченных лекарств американская система здравоохранения теряет примерно по 800 миллионов долларов в год.

Исследователи не призывают наплевать на все меры безопасности и начать пользоваться просроченными лекарствами. Тем не менее их неожиданное открытие наталкивает на ряд интересных мыслей, в том числе связанных с хитроумным маркетингом крупных фармацевтических компаний. Результаты исследований ученых были опубликованы в издании ProPublica. 
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