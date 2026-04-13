12:23
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Власть

Адылбек Касымалиев в Вашингтоне: встречи с МВФ, ВБ и администрацией Трампа

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 12 апреля прибыл в Вашингтон для участия в Весенних совещаниях Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка и двусторонних консультациях с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-лужба кабмина.

Программа визита началась с подготовки к переговорам с высшим руководством Всемирного банка, в том числе с управляющим директором по операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

В центре внимания сторон — ход реализации портфеля проектов в Кыргызстане и продвижение стратегически важного для всей Центральной Азии проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Важной составляющей визита станет и политический блок. 

В ходе двусторонних консультаций с представителями администрации лидера США планируется обсуждение перспектив укрепления межгосударственного диалога и экономического партнерства.

Параллельно с финансовой и политической повесткой Адылбек Касымалиев уделит особое внимание технологическому развитию КР. Запланирован ряд встреч с топ-менеджментом ведущих мировых корпораций — Meta, Oracle, NVIDIA и SpaceX.

Основными темами обсуждения станут:

  • цифровая трансформация государственного управления;
  • развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

Рабочий визит председателя кабмина в Вашингтон продлится несколько дней и завершится подписанием ряда документов, направленных на развитие сотрудничества Кыргызстана с международными институтами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370077/
просмотров: 524
Версия для печати
