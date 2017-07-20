Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Любителям жары посвящается: в Бишкеке 20 июля ни облачка! Синоптики обещают нам +32, и температура будет расти. Полный прогноз погоды в Кыргызстане вас ждет здесь.

Кстати, охладиться теперь можно на Комсомольском и Пионерском озерах. Мэрия официально разрешила там купаться. Или попробуйте йоговское дыхание. Сложите язык трубочкой и вдыхайте воздух. Выдыхать нужно через нос. Мы проверяли: помогает (хотя эффект плацебо никто не отменял).

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–18.30 — пересечение улиц Ахунбаева и Байтик баатыра, проспекта Жибек Жолу и улицы Парковая, проспекта Жибек Жолу и Пархоменко, улицы М.Джалиля, Буденного, Джантошева;

— 9.00–16.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Бегматова);

— 9.00–18.00 — жилгородок «Красный строитель»;

— 9.00–17.00 — квадрат, ограниченный улицами Абдрахманова, Чокморова, Усенбаева, Боконбаева; микрорайон «Джал» (средний), № 9, проспект Мира, улицы Т.Молдо, Орозбекова, Фере, Севастопольская, Ш.Руставели, Ахунбаева, Тойгонбаева, Логвиненко, Токтогула, Джаманбаева, Т.Молдо, Ананьева, переулки Майли-Сайский, Ленинопольский, Шампанвинкомбинат;

— 13.00–17.00 — улицы Гагарина, Дагестанская, Муромская, переулок Драгобычский.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

По-прежнему перекрывают тоннель на перевале Тоо-Ашуу с 7.00 до 9.00 и с 24.00 до 2.00.

В Боомском ущелье принудительного спуска камней пока не предвидится.

В Бишкеке будут небольшие пробки в часы пик, во время движения по проспекту Манаса кортежей спикера, премьера и президента.

Люди, которые меняли мир

20 июля 1890 года родился итальянский живописец и график Джорджо Моранди.

Его минималистичные работы пленяли своей кажущейся простотой. Художник прославился именно как мастер натюрмортов в духе магического реализма.

Он создал целую серию натюрмортов с бутылками, которые считаются эталоном мастерства в современной «метафизической живописи».

Памятные даты

20 июля отмечается интересный и пока еще молодой праздник — Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом». Логично: как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу?

Сегодня День Национальной гвардии Кыргызской Республики.

Этот праздник установлен в честь исторического события: в 1992 году первые гвардейцы приняли присягу на верность Родине и народу и приступили к выполнению служебных обязанностей.

Кроме того, с 1966 года во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day).

100 лет назад была зарегистрирована марка BMW. Изначально компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самом деле не что иное, как вращающийся винт самолета.

Ну и 77 лет назад американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен. Ранее в журнале уже публиковались подобные списки, но это первый, где все данные были сведены воедино и давали объективную картину продажи грампластинок того или иного исполнителя. Первой возглавила чарт песня «Я больше никогда не улыбнусь», записанная оркестром Томми Дорси с Фрэнком Синатрой и вокальной группой The Pied Pipers.





У кого намечаются тои

День рождения сегодня у начальника Муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Асхата Тулебердиева.

Фото из Интернета. Асхат Тулебердиеев

Он родился 20 июля 1978 года в городе Фрунзе. Сегодня Тулебердиеву 39.

Куда сходить

Культура

— В студии Talking Club сегодня сыграют в «имаджинариум» на английском языке. Количество мест ограничено: одновременно пройдет две игры; в каждой максимум шесть участников.

— В 18.00 состоится бизнес-солонка. Выступает предприниматель Данияр Эмил. Он основал первую студию инфографики в Кыргызстане «Инфографика-Infodaana».

— В 19.00 в Obama Bar&Grill состоится винный ужин. В программе вечера, посвященного французскому виноделию:

— дегустация трех вин;

— специальные закуски от шеф-повара;

— лекция от бренд-амбассадора из Франции Люка Шенаф.

Подробную афишу мероприятий на неделю читайте здесь.

Спорт

Во Вьетнаме начался клубный чемпионат Азии по футзалу, в Бангкоке — чемпионат Азии среди кадетов по вольной, греко-римской и женской борьбе, а вот в Польше стартовали Всемирные игры. Везде участвуют наши спортсмены. Держим кулачки и верим в победу и достойное участие!

Календарь спортивных событий на неделю здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 8.30, отъезд от Кыргыздрамтеатра — открытие форума «Алтайская цивилизация» с участием президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева;

— 9.00, Министерство финансов — круглый стол «Кыргызстан в Евразийском экономическом союзе: результаты, вопросы, перспективы»;

— 9.00, бизнес-центр «Орион» — открытие симпозиума с участием первой леди Кыргызстана Раисы Атамбаевой;

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 9.30, Филармония — торжественное собрание с участием руководства, командования и личного состава Национальной гвардии КР.

— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Об усложнении таможенной очистки, повышении и дороговизне таможенных платежей»;

— 10.00, Торгово-промышленная палата — кыргызско-челябинский бизнес-форум;

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp: (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.