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Общество

На судебном процессе по делу Жапарова допросили экс-омбудсмена Аманбаева

На судебном процессе по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова допросили в качестве свидетеля бывшего омбудсмена КР Бактыбека Аманбаева.

Суду он сообщил, что 9-10 октября 2013 года примерно в 21.00 к нему в кабинет пришли люди и сообщили, что их сыновей избивают в СИЗО ГКНБ. Поехав туда, он действительно обнаружил, что 18 человек сильно избиты. Всех их задержали на митинге в Караколе. Пытали, чтобы получить от них сведения о том, кто финансировал митинг.

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«Я обратился к тогдашнему генпрокурору Аиде Саляновой с просьбой принять меры в отношении людей, применивших пытки. Однако в течение 10 дней она ответила, что в этом деле не было нарушения прав человека и не был нарушен закон, а значит, нет оснований для возбуждения уголовного дела», — рассказал Бактыбек Аманбаев.

Напомним, Садыра Жапарова задержали 25 марта 2017 года. Его обвиняют в соучастии в организации митинга в городе Караколе в 2013 году, попытке захвата власти и захвате заложника.
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