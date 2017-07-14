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Общество

Адвокаты Жапарова требуют привода в суд основных свидетелей

Адвокаты экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова требуют привода в суд основных свидетелей. По их словам, некоторые находятся в местах лишения свободы.

По словам гособвинителя, свидетеля Кожобекова не могут найти, чтобы привести на суд, а его телефон отключен. Поэтому прокурор ходатайствовал о том, чтобы зачитать на процессе показания, которые свидетель давал ранее во время следствия, и приступить к прениям сторон.

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Адвокаты категорически против и настаивают на том, чтобы обвинение обеспечило явку свидетелей, отбывающих в данное время наказание, потому что у защиты таких полномочий нет.

Напомним, Садыр Жапаров был задержан правоохранительными органами 25 марта 2017 года. Обвиняется в соучастии в организации митинга в городе Караколе в 2013 году, попытке захвата власти и захвате заложника. 
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