Как россияне кыргызстанский туризм продвигали

Сегодня на площадь Победы прибыли участники международного семейно-туристического автопробега «Шелковый путь—2017», который стартовал 1 июля из столицы Урала — города Екатеринбурга.

Автопробег двигался по маршруту Урал — Казахстан — Кыргызстан и обратно. В нем принимали участие семь человек на четырех автомобилях. В нашей стране участники побывали в Токмаке, Балыкчи, Чолпон-Ате и Караколе.

«Я был на Иссык-Куле в прошлом году. Мне очень понравилось. В этом году нашел единомышленников, и мы уже большой компанией отправились в автопробег. Наша главная цель — показать россиянам, что есть альтернативные места для отдыха, не только привычная нам Турция», — рассказал Андрей Вежнин.

На Иссык-Куле участники автопробега снимали документальный фильм, который затем планируют показать на своей родине. А в Бишкеке они возложили цветы к Вечному огню в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы общались с местным населением на Иссык-Куле. Могу точно сказать: россиян ждут. Но их мало. Мы надеемся, что наш автопробег поможет исправить ситуацию. Я считаю, что Иссык-Куль вполне может стать альтернативой отдыху на юге России. Цены здесь намного ниже, сервис приемлем, есть недостатки, но их стараются устранять. Мы были польщены, что многие люди интересовались, как нам отдыхается, довольны ли мы, предлагали разные маршруты для отдыха», — отметил другой участник автопробега Александр Шипицын.