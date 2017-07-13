Модернизация КПП: по пути в туристический рай

После вступления в ЕАЭС правительство решило реконструировать контрольно-пропускные пункты. Начали с Чуйской области: здесь их пять. В двух — «Кен-Булун» и «Токмак-автодорожный» — работы уже закончены. КПП «Ак-Тилек» и «Чалдовар» обещают доделать в течение месяца.

Часовые пробки на границе в прошлом

Полгода назад на контрольно-пропускном пункте «Кен-Булун» было всего два контейнера, отсутствовали специальные кабинки, не было элементарных условий для сотрудников и даже коридоров для людей.

«Люди и машины переходили границу по одной дороге. Здесь было одно окно паспортного контроля, поэтому мы не успевали проверять всех», — рассказал начальник управления пограничного контроля Государственной пограничной службы Мирланбек Сарлыкбек уулу.

После ремонта КПП не узнать. Теперь двухэтажное здание оборудовано комнатами отдыха, душем, есть учебный кабинет и столовая. А окон паспортного контроля стало четыре. Пункт, по словам пограничников, готов в течение суток пропускать до восьми тысяч людей и до четырехсот машин.

«Пробки могут быть только в том случае, если в течение часа к нам прибудет более тысячи граждан. Машины задерживаем не более 10–20 минут», — утверждают пограничники.

На ремонт затратили 26 миллионов 639 тысяч сомов. Тендер выиграла компания «Эталон Инспецстрой».

«Мы сделали все из качественных строительных материалов. Посмотрите: такого туалета нет даже в аэропорту! Оказывается, казахские пограничники приходили, смотрели КПП, ведь только недавно у них было намного лучше, чем у нас», — похвастался генеральный директор компании Адыл Эсеналиев.

После вступления в ЕАЭС пассажиропоток на КПП увеличился на 30 процентов, а транспортный — на 7. Пришлось даже открыть по соседству еще один пункт — «Токмак-автодорожный». После этого жители Кордая начали ходить на базар в город Токмак, как в соседний магазин.

«Я сейчас иду в гости в Кордай. Этот КПП рядом с домом. В день могу три раза пересечь границу, смотрят только паспорт. Стало очень удобно и близко», — поделился токмакчанин Бейсен Казыгулов.

На границе остались только ветеринары

В пропускных пунктах на границе сейчас нет таможенников, пока остается дежурный ветеринар. Во время нашего визита и его не оказалось на посту. Когда Казахстан уберет фитосанитарный контроль со своей стороны, наши тоже уйдут, останутся только пограничники. Таково требование ЕАЭС.

На КПП «Ак-Тилек» работы намного больше: здесь пересекает границу и большегрузный транспорт.

«После вхождения в ЕАЭС мы ведем учет грузоперевозок. Проверяем сопроводительные документы большегрузного транспорта, но штатный состав на КПП такой же. Пока все успеваем», — рассказал Мирлан Сарлыкбек уулу.

По словам пограничников, в день здесь проезжает 200–300 машин. В Кыргызстан везут товары народного потребления, строительные материалы, а на экспорт — сельхозпродукцию. Реконструкция КПП в разгаре. Но журналистов заверили, что туристам это не мешает: пассажирского транспорта здесь проезжает мало.

Улыбаемся: туристы!

Не так давно бизнес-ассоциация организовала для наших пограничников специальные курсы: их учили быть приветливыми и улыбаться туристам. К сожалению, пока сотрудники редко применяют полученные знания на практике. Говорят, трудно, особенно после конфликтных ситуаций с нарушителями границы. Даже улыбнуться для снимка приходится их уговаривать.

«Знаете, когда улыбаемся, некоторые наши граждане воспринимают это как насмешку, возмущаются. Стараемся встречать туристов вежливо и не задерживать», — пояснили они.

Кстати, пограничники в этом году прошли и курсы английского языка. Но успешно окончивших направили в аэропорт «Манас», где больше туристов из дальнего зарубежья.

Работы по модернизации пунктов пропуска во многом направлены на то, чтобы оставить у потенциальных и уже побывавших в Кыргызстане туристов позитивные воспоминания о стране. Ведь пограничные пункты — практически лицо республики, а первое впечатление может как испортить его навсегда, так и влюбить человека в маленький горный туристический рай.