Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В среду, 12 июля, в Бишкеке снова обещают неимоверное пекло — плюс 31 и без осадков. Полный прогноз погоды по Кыргызстану можно посмотреть здесь.

Если вы решили спастись от жары где-нибудь за границей, не забудьте поздравить стюарда или стюардессу с профессиональным праздником.

Ежегодно 12 июля представители одной из самых романтичных специальностей в мире отмечают Международный день бортпроводника.

Представляете, как им будет приятно получить от вас конфетку!

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке с 07.00 до 19.00 не будет света:

— в микрорайоне «Джал»;

— в жилых массивах «Ынтымак» и «Арча-Бешик»;

— по улицам Гагарина, Табалдиева, Некрасова, Ахунбаева;

— в Рабочем городке, районах Политеха, БГУ и старого Аэропорта.

Где еще в столице и регионах Кыргызстана ожидаются перебои в подаче электроэнергии, читайте здесь.

Газа не будет:

— в районе пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева;

— в жилом массиве «Токольдош» (улица Шабдана Баатыра, № 3,3/1,3/2);

Перекрытые дороги

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 08.30, 09.00 и 10.00, вечером — приблизительно в 18.30 — 19.00.

Люди, которые меняли мир

12 июля 1944 год в селе Чаек Джумгальского района родилась актриса театра и кино, заслуженная артистка Киргизской ССР Таттыбюбю Турсунбаева.

Фото из Интернета. Таттыбюбю Турсунбаева в фильме «Эхо любви» (1974)

Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей.

В 1971 году режиссер Толомуш Океев пригласил Таттыбюбю на роль Уркуи в фильме «Поклонись огню». Уркуя Салиева — первая женщина-председатель колхоза на юге Кыргызстана. Была зверски убита кулаками, когда ей было всего двадцать четыре года.

Актриса вложила в эту роль все, что к тому времени было в ее творческом багаже, все, чем богат ее духовный мир. В кинофильме «Уркуя» Таттыбюбю прожила самую трудную и трагическую из всех своих кинематографических судеб. Впрочем, судите сами.





Памятные даты

55 лет назад состоялся первый концерт группы Rolling Stones в Лондоне. Тогда они исполнили 14 песен. На сцену вышли вокалист Мик Джаггер, гитаристы Брайан Джонс и Кит Ричардс, клавишник Ян Стюарт и басист Дик Тейлор. Постоянного барабанщика не было.

Записи того концерта у нас, к сожалению нет. Зато мы можем поделиться с вами выступлением Rolling Stones в 1964 году. Предупреждаем, узнать их сложно.





12 июля 2011-го Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.

Иногда Нептун помещают в отдельную категорию ледяных гигантов, его температура в верхних слоях атмосферы близка к -220°С. В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры Солнечной системы. По некоторым оценкам, их скорости могут достигать 2100 километров в час.

Только послушайте, как звучит самая дальняя планета Солнечной системы. Это поистине завораживает!





Удивить нас, прямо скажем, очень сложно. Но людям, которые верят в макаронинку и тефтели, это удалось. Правда-правда, это не метафора!

Существует такая община пастафариан. Так вот они верят в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели — Летающего Макаронного Монстра.

Зачем эта информация в нашей голове? Неизвестно! Но теперь об этом знаете и вы, мужайтесь. Кстати, именно 12 июля 2013 года в России зарегистрирована первая подобная община, а возникло «чудо природы» еще в 2005 году в США.

Фото из Интернета. Так выглядит Летающий Макаронный Монстр

Мистер Макаронинка (простите, по-другому его называть не можем) возник в знак протеста. Но сегодня, кажется, в него действительно верят, есть даже свое Евангелие.

Согласно нему, невидимый и неощутимый Летающий Макаронный Монстр создал Вселенную. Пираты почитаются как первые пастафариане. А снижение количества пиратов на Земле стало причиной глобального потепления.

И что-то нам подсказывает, что к мультфильму «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» приложили руку последователи пастарианства.

Ну, вы поняли: остановите Землю, нам не по пути.

Куда сходить

Культура

Сегодня в ресторане «Ала-Тоо» прекрасные представительницы человечества поборются за звание «Мисс Дунганка-2017». Начало в 18.00.

С 19.00 до 21.00 в Bellagio состоится винный ужин. Кто сказал, что в среду нельзя позволить себе бокал хорошего вина и кусочек сыра? Мы лично считаем все это условностями.

Подробную афишу на неделю смотрите здесь.

Спорт

Чуть не забыли. 19 лет назад Михаэль Шумахер одержал первую победу на островах (Гран-при Великобритании), по ходу гонки он был наказан штрафом stop&go за обгон под желтым флагом. Заезжая на отбывание штрафа в конце последнего круга, он пересек линию финиша на пит-лейн, тем самым выиграв гонку. После этого подобного рода финиши были официально запрещены.

Спортивный календарь на неделю найдете тут.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 09.00, выезд от Кыргыздрамтеатра — пресс-тур по контрольно-пропускным пунктам Чуйской области;

— 09.00, выезд от Кыргыздрамтеатра — вручение госнаград в Государственной резиденции;

— 10.00, «Кабар» — пресс-конференция «Подземные переходы будут преображены»;

— 11.00, Дом правительства — пресс-конференция «Информация о деятельности ГИК и реализации программы правительства КР «Доступное жилье 2015–2020»;

— 14.00, ГАМСУМО — обсуждение вопросов взаимодействия и подписание меморандума между агентством и Союзом российских городов.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp: (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.