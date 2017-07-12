Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В среду, 12 июля, в Бишкеке снова обещают неимоверное пекло — плюс 31 и без осадков. Полный прогноз погоды по Кыргызстану можно посмотреть здесь.
Если вы решили спастись от жары где-нибудь за границей, не забудьте поздравить стюарда или стюардессу с профессиональным праздником.
Ежегодно 12 июля представители одной из самых романтичных специальностей в мире отмечают Международный день бортпроводника.
Представляете, как им будет приятно получить от вас конфетку!
Отключение света, воды, газа
В Бишкеке с 07.00 до 19.00 не будет света:
— в микрорайоне «Джал»;
— в жилых массивах «Ынтымак» и «Арча-Бешик»;
— по улицам Гагарина, Табалдиева, Некрасова, Ахунбаева;
— в Рабочем городке, районах Политеха, БГУ и старого Аэропорта.
Где еще в столице и регионах Кыргызстана ожидаются перебои в подаче электроэнергии, читайте здесь.
Газа не будет:
— в районе пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева;
— в жилом массиве «Токольдош» (улица Шабдана Баатыра, № 3,3/1,3/2);
Перекрытые дороги
В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).
Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.
По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 08.30, 09.00 и 10.00, вечером — приблизительно в 18.30 — 19.00.
Люди, которые меняли мир
12 июля 1944 год в селе Чаек Джумгальского района родилась актриса театра и кино, заслуженная артистка Киргизской ССР Таттыбюбю Турсунбаева.
Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей.
В 1971 году режиссер Толомуш Океев пригласил Таттыбюбю на роль Уркуи в фильме «Поклонись огню». Уркуя Салиева — первая женщина-председатель колхоза на юге Кыргызстана. Была зверски убита кулаками, когда ей было всего двадцать четыре года.
Актриса вложила в эту роль все, что к тому времени было в ее творческом багаже, все, чем богат ее духовный мир. В кинофильме «Уркуя» Таттыбюбю прожила самую трудную и трагическую из всех своих кинематографических судеб. Впрочем, судите сами.
Памятные даты
55 лет назад состоялся первый концерт группы Rolling Stones в Лондоне. Тогда они исполнили 14 песен. На сцену вышли вокалист Мик Джаггер, гитаристы Брайан Джонс и Кит Ричардс, клавишник Ян Стюарт и басист Дик Тейлор. Постоянного барабанщика не было.
Записи того концерта у нас, к сожалению нет. Зато мы можем поделиться с вами выступлением Rolling Stones в 1964 году. Предупреждаем, узнать их сложно.
12 июля 2011-го Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.
Иногда Нептун помещают в отдельную категорию ледяных гигантов, его температура в верхних слоях атмосферы близка к -220°С. В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры Солнечной системы. По некоторым оценкам, их скорости могут достигать 2100 километров в час.
Только послушайте, как звучит самая дальняя планета Солнечной системы. Это поистине завораживает!
Удивить нас, прямо скажем, очень сложно. Но людям, которые верят в макаронинку и тефтели, это удалось. Правда-правда, это не метафора!
Существует такая община пастафариан. Так вот они верят в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели — Летающего Макаронного Монстра.
Зачем эта информация в нашей голове? Неизвестно! Но теперь об этом знаете и вы, мужайтесь. Кстати, именно 12 июля 2013 года в России зарегистрирована первая подобная община, а возникло «чудо природы» еще в 2005 году в США.
Мистер Макаронинка (простите, по-другому его называть не можем) возник в знак протеста. Но сегодня, кажется, в него действительно верят, есть даже свое Евангелие.
Согласно нему, невидимый и неощутимый Летающий Макаронный Монстр создал Вселенную. Пираты почитаются как первые пастафариане. А снижение количества пиратов на Земле стало причиной глобального потепления.
И что-то нам подсказывает, что к мультфильму «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» приложили руку последователи пастарианства.
Ну, вы поняли: остановите Землю, нам не по пути.
Куда сходить
Культура
Сегодня в ресторане «Ала-Тоо» прекрасные представительницы человечества поборются за звание «Мисс Дунганка-2017». Начало в 18.00.
С 19.00 до 21.00 в Bellagio состоится винный ужин. Кто сказал, что в среду нельзя позволить себе бокал хорошего вина и кусочек сыра? Мы лично считаем все это условностями.
Подробную афишу на неделю смотрите здесь.
Спорт
Чуть не забыли. 19 лет назад Михаэль Шумахер одержал первую победу на островах (Гран-при Великобритании), по ходу гонки он был наказан штрафом stop&go за обгон под желтым флагом. Заезжая на отбывание штрафа в конце последнего круга, он пересек линию финиша на пит-лейн, тем самым выиграв гонку. После этого подобного рода финиши были официально запрещены.
Спортивный календарь на неделю найдете тут.
А это будет интересно журналистам и экспертам
— 09.00, выезд от Кыргыздрамтеатра — пресс-тур по контрольно-пропускным пунктам Чуйской области;
— 09.00, выезд от Кыргыздрамтеатра — вручение госнаград в Государственной резиденции;
— 10.00, «Кабар» — пресс-конференция «Подземные переходы будут преображены»;
— 11.00, Дом правительства — пресс-конференция «Информация о деятельности ГИК и реализации программы правительства КР «Доступное жилье 2015–2020»;
— 14.00, ГАМСУМО — обсуждение вопросов взаимодействия и подписание меморандума между агентством и Союзом российских городов.
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