Перевод текста договора о Таможенном кодексе ЕАЭС обойдется в 350 тысяч сомов

Перевод текста договора о Таможенном кодексе ЕАЭС с русского на кыргызский язык обойдется в 350 тысяч сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Перевести текст договора необходимо в течение 45 дней с момента его подписания. Документ состоит из 841 страницы и насчитывает 208 тысяч 534 слова.

11 апреля завершился этап подписания договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Страны союза приступили к внутригосударственным процедурам, предшествующим ратификации документа. Новый Таможенный кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией уведомлений о ратификации от всех пяти стран-участниц.

Таможенный кодекс — один из основных документов нормативно-правовой базы ЕАЭС. В договоре зафиксировано, что таможенное регулирование осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и международные соглашения по вопросам таможенного регулирования.