Свидетель по делу Садыра Жапарова путается в показаниях

Айбек Качаганов, который проходит свидетелем по делу Садыра Жапарова, арестованного 25 марта 2017 года за соучастие в организации массовых беспорядков, попытку захвата власти и захвата заложника в 2013 году, путается в показаниях в суде.

Айбек Качаганов сообщил, что 7 октября 2013 года познакомился с журналистом Кенжебеком Джумабаевым. По его словам, журналист передал ему 60 тысяч сомов, но на какие цели, Айбек Качаганов не смог ответить.

Ранее в показаниях свидетель указывал, что деньги, в частности, предназначались на еду и бензин для митингующих. «В сентябре до митингов мы приехали в офис Садыра Жапарова. После я стал председателем молодежи Саруу. Журналист Кенжебек Джумабаев передал мне 100 тысяч сомов, а 5 октября он дал еще 65 тысяч, сказал, что в помощь митингу. Я передал ребятам на еду. О том, чьи деньги, я не знал. Сейчас уже знаю, что деньги выделял Жапаров», — указывает свидетель в своих показаниях.

В суде же свидетель заявил, что не помнит, на что ему давали деньги.

«Мы собирали деньги на благотворительность. Жолдошбек Кожобеков дал 60 тысяч сомов, кто-то больше. На что, я даже и не спрашивал. Был журнал учета, куда я записывал внесенную сумму», — заявил Айбек Качаганов.

«После митинга в Караколе в 2014 году в феврале наш офис разгромили сотрудники правоохранительных органов. Некоторых арестовали. В компьютере были и другие отчеты, которые забрали. Кенжебек Жумабаев также продолжал давать деньги, но я забывал записывать в журнал суммы. Примерно около 200 тысяч сомов», — пояснил суду свидетель.

Мужчина добавил, что после того как его избили 7 октября 2013 года, он страдает потерей памяти.

Следующее заседание состоится 14 июля.