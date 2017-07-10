16:48
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Общество

Свидетель по делу Садыра Жапарова путается в показаниях

Айбек Качаганов, который проходит свидетелем по делу Садыра Жапарова, арестованного  25 марта 2017 года за соучастие в организации массовых беспорядков, попытку захвата власти и захвата заложника в 2013 году, путается в показаниях в суде.

Айбек Качаганов сообщил, что 7 октября 2013 года познакомился с журналистом Кенжебеком Джумабаевым. По его словам, журналист передал ему 60 тысяч сомов, но на какие цели, Айбек Качаганов не смог ответить.

Ранее в показаниях свидетель указывал, что деньги, в частности, предназначались на еду и бензин для митингующих. «В сентябре до митингов мы приехали в офис Садыра Жапарова. После я стал председателем молодежи Саруу. Журналист Кенжебек Джумабаев передал мне 100 тысяч сомов, а 5 октября он дал еще 65 тысяч, сказал, что в помощь митингу. Я передал ребятам на еду. О том, чьи деньги, я не знал. Сейчас уже знаю, что деньги выделял Жапаров», — указывает свидетель в своих показаниях.

В суде же свидетель заявил, что не помнит, на что ему давали деньги.

«Мы собирали деньги на благотворительность. Жолдошбек Кожобеков дал 60 тысяч сомов, кто-то больше. На что, я даже и не спрашивал. Был журнал учета, куда я записывал внесенную сумму», — заявил Айбек Качаганов.

«После митинга в Караколе в 2014 году в феврале наш офис разгромили сотрудники правоохранительных органов. Некоторых арестовали. В компьютере были и другие отчеты, которые забрали. Кенжебек Жумабаев также продолжал давать деньги, но я забывал записывать в журнал суммы. Примерно около 200 тысяч сомов», — пояснил суду свидетель.

Мужчина добавил, что после того как его избили 7 октября 2013 года, он страдает потерей памяти.

Следующее заседание состоится 14 июля.
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Свидетель по делу Садыра Жапарова не знает, кто финансировал митинг в Караколе
Свидетель утверждает, что в милиции сторонников Жапарова сильно избили
Суд по делу Аиды Саляновой отложен
Свидетель утверждает, что Айдынбек Шамшидин уулу призывал бить милиционеров
Суд не перевел под домашний арест подсудимого, у которого смертельно болен отец
За выстрел солдату в челюсть офицер получил 12 лет
Садыр Жапаров считает, что его свидетеля изрядно помучили в ГКНБ
Судья запретил адвокатам помогать осужденному свидетелю Наристе Калчаеву
Наристе Калчаев: Садыр Жапаров обещал возглавить митинг в Караколе
Свидетель в суде по делу Садыра Жапарова: Меня пытали в ГКНБ
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут&hellip; Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…
Бизнес
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline