Свидетель в суде по делу Садыра Жапарова: Меня пытали в ГКНБ

«Меня пытали в ГКНБ», — заявил на судебном процессе по делу экс-депутата Садыра Жапарова свидетель Наристе Калчаев.

Он рассказал, что он был среди организаторов митинга. Еще в 2013 году после митинга в городе Караколе, где были массовые беспорядки, попытка захвата власти и взятие в заложники полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева, его водворили в СИЗО. На процесс свидетеля доставили из следственного изолятора.

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«В коридоре стояли в два ряда люди в масках. Они избили меня. Я потерял сознание. Когда очнулся, меня куда-то волочили. Мне на голову надели пакет. Я несколько раз терял сознание», — рассказал Наристе Калчаев.

По его словам, его пытали, чтобы узнать, кто спонсировал митинг. Но так как он этого не знает, до сих пор в своих показаниях ни на кого не указывает. Ни на Садыра Жапарова, ни на кого-либо другого.

Напомним, Садыр Жапаров был арестован 25 марта 2017 года за соучастие в организации массовых беспорядков, попытку захвата власти и захват заложника в 2013 году.