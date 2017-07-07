Судья не удовлетворил ходатайство Садыра Жапарова о своем отводе

Судья Первомайского районного суда города Бишкека Эмиль Жапаров не удовлетворил ходатайство подсудимого экс-депутата Садыра Жапарова об отводе судьи.

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«Вы запретили видеосъемку на судебном процессе, но на потолке висит видеокамера, которая показывает происходящее здесь, в вашем кабинете. Почему вам можно вести съемку, а другим нет? Кроме того, вы задаете свидетелям наводящие вопросы. В связи с этим я выражаю вам недоверие», — сказал подсудимый.

Судья пояснил, что камеры в каждом зале установил Судебный департамент. И он даже не знает, работают они или нет.

Напомним, Садыр Жапаров был арестован 25 марта 2017 года за соучастие в организации массовых беспорядков, попытку захвата власти и захват заложника в 2013 году.