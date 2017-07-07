Между судьей и адвокатом Садыра Жапарова произошла перепалка

Между судьей и адвокатом экс-депутата Садыра Жапарова произошла перепалка в ходе судебного заседания.

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Адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов считает, что судья Эмиль Каипов задает свидетелю наводящие вопросы.

«Почемы вы сами определяете даты событий? Свидетель сказал, что он не помнит, когда точно была встреча организаторов митинга, а вы спрашиваете, можно ли записать, что это было 15 сентября», — сказал адвокат и потребовал от секретаря суда внести в протокол замечание судье.

Судья сказал, что замечание не будет внесено в протокол. И объявил 15-минутный перерыв, после которого заседание будет продолжено.

Напомним, Садыр Жапаров был арестован 25 марта 2017 года за соучастие в организации массовых беспорядков, попытку захвата власти и захват заложника в 2013 году.