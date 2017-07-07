Аллигатор съел упавшего в болото летчика

В США аллигатор съел пилота, самолет которого в результате аварии упал в болото, сообщают российские СМИ со ссылкой на Daily Mail.

Самолет «Сессна 152», на борту которого был один человек, упал в нескольких милях от города Хомстеда в штате Флорида. Транспортное средство принадлежало летной школе Air Christian Inc. в Майами, владелец которой рассказал ФБР, что пилот отправился в самовольный полет еще 1 июля и после этого не выходил на связь.

Как сообщается, в результате поисковых работ обломки самолета были обнаружены только вечером 5 июля. К сожалению, спасатели и прибывшие на место катастрофы журналисты обнаружили, что тело пилота к этому моменту уже было практически съедено обитавшим в болоте крокодилом.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать потеря пилотом пространственной ориентации в темноте.