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Общество

В Бишкеке начался суд над замглавы ячейки «Хизб ут-Тахрира» в Кыргызстане

В Первомайском райсуде Бишкека возобновился процесс по делу Тынычбека Т. Он обвиняется в том, что являлся заместителем главы ячейки религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане.

В суде председательствует Адылбек Субанкулов.

В обвинительной части сообщается, что в функции 38-летнего подсудимого  входила координация деятельности областных лидеров экстремистского подполья.

«Тынычбек в декабре 2013 года в соцсети создал страницу «Хизб ут-Тахрир», которая до сих пор продолжает функционировать. На странице Тынычбек опубликовал фотографию основателя «Хизб ут-Тахрира» Такиуддина ан-Набхани, снятого на фоне флага оранизации», — говорится в обвинительной части.

На заседании был допрошен специалист Госкомиссии по делам религий Шукур Шерматов. Он сообщил, что материалы поступили им два раза, он сам исследовал их только единожды.

По его словам, присланные материалы относятся к запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». На заднем плане фотографии подсудимого в профиле в «Одноклассниках» есть флаг с надписью «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его», который используют сторонники экстремистского течения. Это герб «Хизб ут-Тахрира», который они наносят на белый или черный фон.

«С давних пор флаг ислама был зеленым. У «Хизб ут-Тахрира» именно черный или белый цвет», — сказал свидетель.

Процесс продолжится в следующий четверг, 13 июля.
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