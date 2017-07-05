Россияне стали специалистами в области кыргызского языка

Восемь представителей Российской Федерации окончили факультет «Зарубежное регионоведение» по специальности «Кыргызский язык» Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Об этом сообщает пресс-служба Посольства КР в РФ.

Отмечается, что четверо из них завершили учебу с отличием и стали обладателями красных дипломов.

Уточняется, что 5 июля 2017 года состоялось торжественное мероприятие по случаю выпуска студентов англо-кыргызской пруппы Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования.

Справка ИА «24.kg». 24 сентября 2003 года в МГЛУ был открыт Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова. МГЛУ занял 27-е место в рейтинге лучших вузов России в 2017 году.