20:32
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Общество

Россияне стали специалистами в области кыргызского языка

Восемь представителей Российской Федерации окончили факультет «Зарубежное регионоведение» по специальности «Кыргызский язык» Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Об этом сообщает пресс-служба Посольства КР в РФ.  

Отмечается, что четверо из них завершили учебу с отличием и стали обладателями красных дипломов.  

Уточняется, что 5 июля  2017 года состоялось  торжественное мероприятие по случаю выпуска студентов англо-кыргызской пруппы Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования.  

Справка ИА «24.kg». 24 сентября 2003 года в МГЛУ был открыт Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова.  МГЛУ занял 27-е место в рейтинге лучших вузов России в 2017 году.  
Ссылка:
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Россияне не могут встать на регистрационный учет из-за бюрократии в Кыргызстане
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Бизнес
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!