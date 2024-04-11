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Общество

Спикер ЖК предлагает блокировать детский иноязычный контент в интернете

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев во время обсуждения законопроекта «О халал-индустрии» предложил блокировать мультфильмы и игры для детей на английском и русском языках и создавать их на кыргызском, так как, по его словам, дети даже в отдаленных селах начинают говорить на русском и английском языках.

Он призвал депутатов говорить по-кыргызски «адал», а не «халал» по-арабски.

«Давайте на кыргызском языке говорить. Мы арабизировали родной язык, в речи используем много русских слов. Детей называем арабскими именами. Есть же хорошие кыргызские имена: Бакыт, Таалай, Элмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон, Жылдыз, Нурбек, Акылбек. Мало того что язык утрачивается, не станет и имен», — сказал Шакиев.

Депутат Камила Талиева потребовала, чтобы и в законопроекте слово «халал» исправили на «адал». Марлен Маматалиев пояснил, что в законопроекте изменить название стандарта не получится.

«Да, мы должны называть по-кыргызски, но есть международные стандарты, например ISO. Если мы переведем его на кыргызский, то и наша продукция не выйдет за пределы страны. Также есть бренды, названия которых мы не сможем поменять, например Coca-Cola», — сказал он.

Депутат Дастан Жумабеков резко возразил спикеру, сказал, что каждый родитель имеет право называть своего ребенка как захочет.

«Я думаю, есть свобода слова и мысли. И каждый имеет право называть ребенка как хочет. Я ваши слова воспринял как ограничение», — сказал парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291246/
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