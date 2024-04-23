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В мире

Россиянам рекомендуют отказаться от услуг авиакомпании Turkish Airlines

Посольство России в Анкаре не рекомендует россиянам летать авиакомпанией Turkish Airlines, так как она отказывает россиянам в посадке на рейсы в страны Латинской Америки. Об этом сообщает РБК.

По его данным, Turkish Airlines объясняет отказы тем, что страны, куда направляются россияне, ужесточили правила въезда для них. В частности, требуется наличие обратного билета, денег, подтверждения брони гостиницы и других документов. Эту информацию перевозчик разместил на своем сайте на турецком и английском языках.

Сообщается, что дипмиссия РФ обратилась в МИД Турции, но «внятной реакции до сих пор не получено». Россиянам дипломаты предложили «тщательно взвешивать целесообразность» полетов рейсами Turkish Airlines.
Ссылка: https://24.kg/v_mire/292396/
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