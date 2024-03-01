Президентские выборы в России: в Кыргызстане откроют четыре участка

Четыре избирательных участка будут открыты на территории Кыргызстана во время проведения выборов президента Российской Федерации. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

«На территории Кыргызстана голосование на выборах президента Российской Федерации будет проводиться 17 марта 2024 года с 8.00 до 20.00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Находящиеся в республике граждане РФ смогут проголосовать в посольстве в Бишкеке, Генконсульстве в Оше, городе Канте (Чуйская область), на территории которого расположена российская военная авиабаза, и городе Караколе (Иссык-Кульская область).

«Принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный или внутренний паспорт при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков. Голосование онлайн из-за рубежа будет недоступно», — отметили в дипмиссии.

Точное количество находящихся в КР российских граждан неизвестно, поскольку прибывающим в страну необязательно становиться на консульский учет.