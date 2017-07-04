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Общество

«Росатом» намерен реабилитировать урановые объекты Кыргызстана

Представители АО «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (дочерняя компания Госкорпорации «Росатом») приняли участие в техническом совещании Координационной группы МАГАТЭ в Алматы, на котором обсуждался стратегический мастер-план экологической реабилитации объектов бывшего уранового производства.

Стратегический мастер-план необходим для координации работ по экологической реабилитации объектов уранового наследия в Средней Азии. Уже разграничены объекты на площадке Мин-Куш (Кыргызстан). В настоящее время планируется также разделить объекты на площадке Табошар (Таджикистан), где Россия заканчивает выполнение первого этапа межгосударственной целевой программы.

Эксперт АО «ФЦЯРБ» Александр Пожидаев рассказал, что в Кыргызстане в 2016 году выполнены все подготовительные работы по первому этапу МЦП. Проведена оценка влияния объектов программы на здоровье населения, разработана программа социально-гигиенического мониторинга, выполнены комплексные инженерные изыскания на площадке Мин-Куш и Каджи-Сай, уточнены геологические и гидрологические условия площадки, выполнена топогеодезическая, гамма-съемка, отбор грунта и растительности, проведена экспертиза проектной документации, получены положительные заключения уполномоченных органов. Правильность выбора технических решений подтверждена экспертизой специалистов МАГАТЭ.

Советом глав правительств СНГ утверждено финансирование работ в Кыргызстане по программе МЦП. Практические работы запланировано начать в этом году.
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