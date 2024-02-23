Разработка Кызыл-Омпола. Садыр Жапаров просит обойтись без политических выкриков

Президент прокомментировал проект по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол. Садыр Жапаров дал очередное интервью государственному информагентству «Кабар».

Он заявил, что «прежде всего следует избегать использования термина «урановый рудник».

«Так его называют те, кто занимается популизмом на политической арене. Я могу утверждать это как человек, который уже год тщательно занимается изучением данного вопроса. Мы должны называть это месторождение титаномагнетитовым, поскольку 95 процентов руды составляет титаномагнетит», — пояснил глава государства.

По его словам, власти не ограничатся добычей только титаномагнетита. Руду будут перевозить и в Кара-Балте отделять каждый компонент. После этого будут продавать их как сырье любой стране, заинтересованной в покупке. Сто процентов полученных средств будут направлены непосредственно в казну.

Садыр Жапаров призвал не пугаться, когда речь заходит об уране, необходимо знать о типах урана и понимать, на каком уровне он начинает представлять опасность. Содержание урана в титаномагнетите составляет 0,17 процента, что весьма незначительно.

«Наш уран представляет собой сырье и не является опасным в таком состоянии. Опасаться нужно обогащенного для определенных целей урана. Именно такой уран представляет угрозу. При этом мы должны быть осторожны и воздерживаться от заявлений о том, что наш уран абсолютно безвреден. После его отделения при хранении и транспортировке, конечно, мы должны быть очень осторожны. Специалисты должны проявлять максимальную бдительность в этом вопросе», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, наносит ли это вред окружающей среде, президент дал пояснения.

«В настоящее время мы не можем возделывать то место. Ничто не растет. Это обусловлено тем, что под землей находятся элементы урана и других редких драгоценных металлов. Также нельзя пить воду из подземных источников, потому что она проходит через уран и другие металлы.

После вывоза руд оттуда земля немедленно подвергнется рекультивации. Хвостохранилищ, аналогичных Каджи-Саю и Мин-Кушу, там не будет, потому что руда там не будет перерабатываться. Останется чистое место. После этого эти земли можно будет использовать для сельскохозяйственной деятельности. Там можно будет сажать ячмень, пшеницу, абрикосы, яблоки и другие фрукты и овощи.

Воду из источника можно будет использовать в качестве питьевой воды, потому что весь уран и другие элементы будут вывезены, место будет очищено. Ничего, кроме песка и гравия, не останется. Поэтому не нужно кому-то допускать популистские выкрики, будто является опытным специалистом по урану», — сказал он.

Садыр Жапаров посетовал, что мы 30 лет были заняты лишь одной политикой и убили свою экономику. Отстаем от соседних государств на 50 лет, не говоря уже о Европе.

«Но теперь уже хватит. Мы должны продолжать делать любую работу, от которой будет хоть небольшая экономическая выгода для государства. Давайте хотя бы в ближайшие 10 лет дойдем до уровня соседних стран», — добавил он.

Глава государства пообещал, что вся информация будет предоставляться открыто.

«Можно сказать, что открылся второй Кумтор. Там есть около 10 месторождений. Мы получим более $2 миллиардов чистой прибыли от одного только месторождения. В прошлом году чистая прибыль Кумтора составила более $300 миллионов, предприятие оплатило около 30 миллиардов сомов налогов. Если это месторождение заработает, оно также принесет пользу народу и государству», — привел он в пример цифры.

Весной 2019-го Кыргызстан сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.

Это урановое месторождение расположено на северной стороне горы Кызыл-Омпол на высоте 1 тысяча 640 — 3 тысячи метров над уровнем моря. Геологические разведывательные работы на этой территории проводились в 1950-1957 годах.

Окруженное кольцом гор маленькое поселение Кок-Мойнок-2, население которого в 2019-м составляло всего 170 человек, находится в 12 километрах от уранового рудника.

В свою очередь Таш-Булак представляет собой небольшую долинку перед перевалом Кувакы. Через нее пролегает трасса и проходят две линии электропередачи. Рядом железная дорога.

Кок-Мойнок — туристическое место. Сюда организованы туристические маршруты. Например, большой популярностью пользуются туры в каньоны Кок-Мойнока.