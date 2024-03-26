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Экономика

Кыргызстан и структуры «Росатома» договорились о строительстве ВИЭ

Подписано соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта между Министерством энергетики Кыргызстана, компанией «Новавинд» и страновым офисом «Росатома» в Кыргызстане по строительству объектов возобновляемой энергетики мощностью до гигаватта. Церемония прошла сегодня в рамках XII форума «Атомэкспо».

От Минэнерго Кыргызстана документ подписал замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев, от «Новавинд» — генеральный директор компании Григорий Назаров и от офиса «Росатом» в Кыргызстане — директор Дмитрий Константинов.

Заместитель министра энергетики Кыргызстана Таалайбек Байгазиев отметил, что в рамках форума «Атомэкспо» подписано два важных соглашения — о строительстве малых ГЭС и ветряных и солнечных станций. Общая мощность объектов составит примерно гигаватт. Станции будут расположены в Иссык-Кульской, Нарынской и Баткенской областях.

«Кроме того, мы еще будем смотреть другие территории. По малым ГЭС охватываем Таласскую и Джалал-Абадскую области. Общее соглашение есть, теперь будем еще уточнять створы и площадки. В рамках этого соглашения будет финансовая и технико-экономическая модель, которая вытечет в технические характеристики станции. Она уже определит, какие конкретно мощности и где располагать», — рассказал Таалайбек Байгазиев.

Он также отметил, что сроки строительства станций достаточно быстрые. Полностью проект планируется реализовать в течение 2,5 года.

«У нас на сегодня установленная мощность всех станций порядка 1 гигаватта. Если этому добавим еще столько же, снимем напряжение по дефициту электроэнергии и мощности. По ветряным и солнечным станциям уже есть предварительные исследования, будем его уточнять и корректировать. Привлечем средства «Росатома» для строительства этих объектов», — заключил замминистра энергетики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289896/
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