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Экономика

Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует

Российская корпорация «Росатом» на сегодня реализует в КР несколько проектов в сфере энергетики. Об этом сегодня на панельной дискуссии «Зеленая энергетика. Оптимизация энергобаланса» рассказал генеральный директор «Росатом Кыргызстан» Дмитрий Константинов.

По его словам, компания участвует в реализации проекта по строительству ветропарка на Иссык-Куле. На сегодня в республике прорабатывается две площадки: на Иссык-Куле мощностью до 100 мегаватт (стоимость — до $100 миллионов) и в Баткене — около 80 мегаватт. В целом совместные планы Минэнерго по ветряной энергетике составляют до 500 мегаватт.

Кроме того, реализуется или планируется построить несколько гидроэлектростанций. Совместно с Российско-Кыргызским фондом развития и компанией «Кыргыз каганат» реализуется проект по строительству ГЭС «Лейлек» мощностью 5,9 мегаватта. Стоимость проекта составляет до $7,5 миллиона. Второй проект — возведение ГЭС «Джеруй» стоимостью до $40 миллионов и мощностью 28 мегаватт. Он реализуется совместно с компанией «Альянс алтын».

«Мы уже подготовили проектно-сметную документацию. Проект идет полным ходом. В этом году приступим к реализации», — сказал Дмитрий Константинов.

Кроме того, планируется реализовать проект по строительству ГЭС «Чандалаш» мощностью до 30 мегаватт совместно со строительной компанией «Эльбрус». Сейчас идет поиск соинвесторов для проекта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287173/
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