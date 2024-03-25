Корпорация «Росатом» готова помогать Кыргызстану в развитии зеленой энергетики

«У Кыргызстана большой потенциал для развития зеленой энергетики», — заявил сегодня журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, руководство страны выражает серьезную заинтересованность в строительстве малой атомной генерации и ветряных электростанций.

«Прорабатываем все эти направления. В частности, достигли договоренностей по строительству ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт в Иссык-Кульской области. Это первый шаг, потому что руководство Кыргызстана планирует строительство ветряных мощностей в объеме не менее 1 гигаватта. Участвуем в развитии гидроэнергетического сектора Кыргызстана, включая реализацию проектов по строительству малых гидроэлектростанций — «Лейлек», «Джеруй» и «Чандалаш». Такой диверсифицированный подход к развитию энергетического сектора республики будет способствовать энергетической независимости и устойчивому развитию», — заключил Алексей Лихачев.