Муфтият начал проводить уроки для паломников

Со вчерашнего дня начались уроки паломников. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По их данным, уроки проводят теологи и имамы три раза в неделю. В лекциях объясняют законы Саудовской Аравии, правила и обязанности паломника во время хаджа.

«Если паломник будет хорошо осведомлен, он правильно и хорошо выполнит свой долг», — уверены в муфтияте.

Напомним, первая группа паломников отправится в Мекку в этом году 31 августа. Поедут 4 тысячи 585 человек. Сейчас по республике идет вакцинация отобранных на хадж кандидатов.