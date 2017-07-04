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Общество

Муфтият начал проводить уроки для паломников

Со вчерашнего дня начались уроки паломников. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По их данным, уроки проводят теологи и имамы три раза в неделю. В лекциях объясняют законы Саудовской Аравии, правила и обязанности паломника во время хаджа.

«Если паломник будет хорошо осведомлен, он правильно и хорошо выполнит свой долг», — уверены в муфтияте.

Напомним, первая группа паломников отправится в Мекку в этом году 31 августа. Поедут 4 тысячи 585 человек. Сейчас по республике идет вакцинация отобранных на хадж кандидатов.
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