Впервые рейс из Ташкента на Иссык-Куль. Уже завтра

Завтра состоится первый рейс из Ташкента на Иссык-Куль — в аэропорт «Тамчы». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Дирекции инвестиционного и инфраструктурного развития ОАО «Международный аэропорт «Манас» Абдималик Бусурманкулов.

По его словам, в прошлом году проведена большая работа по оснащению аэропорта в «Тамчы». Установлена светосигнальная аппаратура, системы посадки самолетов по риборам, обеспечена бесперебойная подача электроэнергии и увеличена взлетно-посадочная полоса. В результате Агентство гражданской авиации дало разрешение на эксплуатацию аэропорта в ночное время.

«Уже поступил ряд предложений от российских и казахстанских авиакомпаний об открытии прямых авиарейсов. Прямые рейсы на Иссык-Куль открывают авиакомпании «Казахэйр» и «Сибирь». Кроме того, завтра состоится первый в истории рейс по маршруту Ташкент — Иссык-Куль. Его будет выполнять авиакомпания «Узбекские авиалинии», — рассказал Абдималик Бусурманкулов.