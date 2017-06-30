1 июля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

09.00–17.00 — микрорайон «Тунгуч», 64;

09.00–17.00 — улицы Сеченова, Маяковского, Щербакова, Элебесова;

09.00–17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Сайма-Таш) и «Красный строитель» (улицы Бельская, Адырская, Рабочая, Наманганская, Андижанская, Коллекторная, переулок Адырский).

В Чуйской области: