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Общество

1 июля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 09.00–17.00 — микрорайон «Тунгуч», 64;
  • 09.00–17.00 — улицы Сеченова, Маяковского, Щербакова, Элебесова;
  • 09.00–17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Сайма-Таш) и «Красный строитель» (улицы Бельская, Адырская, Рабочая, Наманганская, Андижанская, Коллекторная, переулок Адырский).

В Чуйской области:

  • 09.00–17.00 — села Беловодское (улица Ленина) и Ак-Торпок Московского района.
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