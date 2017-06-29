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Общество

Строительство эстакадных мостов на дороге Север — Юг стоит $28 миллионов

Стоимость строительства эстакадных мостов на дороге Север — Юг составит $28 миллионов. Об этом во время пресс-тура рассказал руководитель службы технического надзора строительства альтернативной дороги Кубанычбек Ормонов.

По его словам, через реку Нарын построят два эстакадных моста длиной 400 и 1086 метров. «Строительство первого моста обойдется в $7 миллионов, второго — $21 миллион», — сказал Кубанычбек Ормонов.

Как он отметил, по графику их строительство должно завершиться в 2020 году. «Высота опор мостов достигнет 40 метров, и это связано с тем, что ниже по течению в перспективе планируется строительство Тогуз-Тороуской ГЭС и, соответственно, водохранилища», — сказал специалист.
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