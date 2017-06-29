18:52
+30
USD 68.90
EUR 78.26
RUB 1.16
Общество

Строительство тоннеля на трассе Север — Юг идет с опозданием

Строительство тоннеля на перевале Кок-Арт на альтернативной дороге Север - Юг идет с опозданием. Об этом во время пресс-тура рассказал руководитель службы технического надзора строительства дороги Кубанычбек Ормонов.

По его словам, этот участок находится на высоте 2,5 тысячи метров. «Длина тоннеля после последней корректировки составила 3 километра 815 метров, с двух сторон на сегодня пробурено 700 метров, но строительство отстает от графика», — сказал Кубанычбек Ормонов.

Он пояснил, что в июне планировалось завершить 40 процентов строительства, но выполнено только 25.

«Отставание связано с тем, что пришлось строить 90 километров абсолютно новой дороги — подъезды к тоннелю с двух сторон. Воды внутри тоннеля оказалось больше, чем по предварительным расчетам, а грунт мягче», — сказал Кубанычбек Ормонов.

Он рассказал, что наряду с основным тоннелем идет бурение сопровождающего, который будет дублировать его в случае ЧП. «В основном тоннеле будет специальная система подогрева грунтовых вод, чтобы вода не замерзала зимой», — добавил он.
Ссылка:
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство эстакадных мостов на дороге Север — Юг стоит $28 миллионов
Срок эксплуатации дороги Север — Юг составит 20 лет
Вторая фаза строительства дороги Север — Юг завершится в 2020 году
О ходе строительства дороги Балыкчи — Корумду рассказал министр транспорта
В 2017 году за счет республиканского бюджета построят 300 километров дорог
Попавшим под расширение дороги Бишкек — Кара-Балта АЗС выплатят компенсации
Непредвиденные работы на дороге Север — Юг составили $55 миллионов
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Муфтият определил размер фитр-садака Муфтият определил размер фитр-садака
Джонатан Буркель: Я&nbsp;влюбился в&nbsp;кыргызстанских женщин Джонатан Буркель: Я влюбился в кыргызстанских женщин
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ