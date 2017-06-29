Строительство тоннеля на перевале Кок-Арт на альтернативной дороге Север - Юг идет с опозданием. Об этом во время пресс-тура рассказал руководитель службы технического надзора строительства дороги Кубанычбек Ормонов.

По его словам, этот участок находится на высоте 2,5 тысячи метров. «Длина тоннеля после последней корректировки составила 3 километра 815 метров, с двух сторон на сегодня пробурено 700 метров, но строительство отстает от графика», — сказал Кубанычбек Ормонов.

Он пояснил, что в июне планировалось завершить 40 процентов строительства, но выполнено только 25.

«Отставание связано с тем, что пришлось строить 90 километров абсолютно новой дороги — подъезды к тоннелю с двух сторон. Воды внутри тоннеля оказалось больше, чем по предварительным расчетам, а грунт мягче», — сказал Кубанычбек Ормонов.

Он рассказал, что наряду с основным тоннелем идет бурение сопровождающего, который будет дублировать его в случае ЧП. «В основном тоннеле будет специальная система подогрева грунтовых вод, чтобы вода не замерзала зимой», — добавил он.