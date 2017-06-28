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Общество

Дело Текебаева. Свидетель узнал о $300 тысячах со слов Омурбека Абдырахманова

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова допрашивают очередного свидетеля обвинения — юриста компании «Нур Телеком» Руслана Онолбекова.

Он, как и предыдущий свидетель - российский бизнесмен Алексей Модин, не может точно ответить на конкретные вопросы адвокатов подсудимых и самих обвиняемых.

Руслан Онолбеков признал, что хорошо знал Алексея Модина и Леонида Маевского, а с покойным Талантом Маматкеримовым, который якобы в качестве посредника получил $300 тысяч от Маевского через Модина, чтобы решить вопрос с MegaCom, и вовсе дружил семьями.

«Как же так получилось, что вы не знаете об этих $300 тысячах, а слышали про какие-то 500 тысяч евро — сумму, которая ранее и не фигурировала в уголовном деле? Может, этих $300 тысяч и не было?» — спросил адвокат Канат Хасанов.

Руслан Онолбеков подчеркнул, что отвечать за Маматкеримова он не может и не знает, почему тот ничего ему не сказал.

«Я знаю только о том, что ЗАО «Альфа Телеком» хотел возглавить Алексей Модин. А про $300 тысяч вообще узнал от бывшего депутата Омурбека Абдырахманова», — пояснил Онолбеков.

Канат Хасанов спросил, как же тогда Онолбеков подписал протокол допроса, где речь шла именно о $300 тысячах, и никаких 500 тысяч евро там не упоминается вовсе.

«Наверное, пропустил. Волновался», — ответил Руслан Онолбеков.

Он также подтвердил показания, данные им на следствии при перекрестном допросе, что Талант Маматкеримов никогда не был знаком с Текебаевым, а Чотонову приходится не родственником, а земляком его отца.
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