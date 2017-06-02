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Общество

Депутат не понимает, почему Погранслужба не переезжает на юг

Депутат Тынчтыкбек Шайназаров на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» поинтересовался, почему до сих пор Пограничная служба не переезжает на юг.

По его словам, больше всего приграничных конфликтов происходит на границе с Узбекистаном и Таджикистаном, но центральный аппарат Погранслужбы расположен в Бишкеке.

«Проблема ведь там, правильно? Если так, то почему вы сидите в Бишкеке? Я уже шесть лет говорю об этом. Не дай бог, если случится ЧП, то начальник, его замы, помощники, где-то восемь человек купите билеты, полетите туда, там вас встретят, а это расходы, потом вас будут провожать, это тоже расходы, там встретитесь, поговорите, а проблема не решится», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Как отметил депутат, если бы ПС располагалась на юге, было бы меньше расходов и стало бы удобнее оперативно решать возникающие проблемы.

По словам и.о. председателя Государственной пограничной службы Уларбека Шаршеева, в рамках реформы ведомства служба из четырехуровнего управления перешла на трехуровневый, и в каждой области созданы пограничные управления.

Военнослужащие до звания капитана все вопросы решают теперь в областных управлениях, им созданы условия для ведения переговоров с пограничными управлениями соседних стран.

Уларбек Шаршеев

Однако депутат Тынчтыкбек Шайназаров повторно спросил, почему председатель и центральный аппарат не переезжают на юг.

«Уже была практика, когда служба переезжала на юг, но почему она снова вернулась, отвечу вам отдельно», — сказал временно исполняющий обязанности главы погранслужбы.

Депутат Тынчтыкбек Шайназаров спросил его, готов ли сам председатель переехать на юг, и если он готов сделать это, то они поставят вопрос перед правительством.

«Лично я готов, никуда не убегу», — ответил глава Пограничной службы.
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