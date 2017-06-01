В США официально разрешили следить за журналистами

За журналистами, подозреваемыми в утечке информации, будут следить. Разрешительный ордер выдали Министерству юстиции США, написала «Правда.ru».

По данным портала, скандал связан с утечкой информации об администрации президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что это была строго конфиденциальная информация, кто-то из журналистов не только сумел ее раздобыть, но и выдал в СМИ. Пока подозревают трех человек. Именно за их «электронной» жизнью и проследят спецслужбы.

Президент США Дональд Трамп особенно озабочен сложившейся ситуацией. Поэтому он планирует создать специальный штаб, который займется противодействием утечке информации из Белого дома.