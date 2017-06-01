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Общество

Короткометражки молодых режиссеров покажут на международных кинофестивалях Кореи

Короткометражки молодых режиссеров покажут на международных кинофестивалях Кореи. Об этом сообщила арт-директор МКФ стран СНГ, Грузии и Балтии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов» Ника Жолдошева.

По ее данным, короткометражная драма «Бакыт» Мээрим Догдурбековой приглашена на 12-й Международный детско-юношеский кинофестиваль BIKY, который пройдет с 12 по 18 июля в городе Пусане, Южная Корея.

В фильме описывается история маленького Бакыта, сына сельского берейтора, который очень любит своего коня. Его отец готовит Бакыта к скачкам. Но накануне соревнования коня крадут.

Фильм Айжамал Болотовой «Лунная соната» покажут на 13-м Международном музыкальном кинофестивале Jecheon International Music&Film Festival. Это один из крупных музыкальных кинофестивалей Азии, который известен своей увлекательной программой, содержащей более 100 фильмов и 30 живых концертов в прекрасном, чистом городе Чечхоне.

Фильм о юной девушке Амине, ученице музыкальной школы, которая вопреки разводу родителей и безответной любви молодого парня пытается найти в себе силы, чтобы правильно сыграть «Лунную сонату».

Обе картины являются дипломными работами, которые снимались в рамках ежегодной программы киностудии «Айтыш фильм» по поддержке начинающих режиссеров в создании их первых работ, оказании помощи в фестивальном продвижении.
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