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Общество

Что бы вы хотели видеть на месте ресторана «Нарын»? Итоги опроса

В Бишкеке решили снести бывший ресторан «Нарын», который много лет простаивает в центре столицы. В свое время в нем располагались и казино, и ночной клуб. В осеннее время там проводили ярмарки сельхозпродукции. Теперь, говорят, построят пятизвездочный отель.

В течение нескольких дней читатели ИА «24.kg» отвечали на вопрос, что бы они хотели видеть на месте ресторана. Большинство проголосовали за парковую зону (39 процентов, или 328 голосов). Чуть меньше читателей — 35 процентов (297 голосов) хотели бы видеть на этом месте современный концертный зал.

Еще 10 процентов (85 голосов) отдали голос за строительство соцобъекта, 7 процентов (65 голосов) — за многоуровневый паркинг. И меньше всего голосов (6 процентов) — за игровую площадку для детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52855/
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