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Общество

Суд по делу племянника мэра Бишкека не могут начать уже месяц

Суд по делу племянника мэра Бишкека Максата Кунакунова не может начаться уже месяц. Об этом ИА «24.kg» сообщили родственники подсудимых.

Отметим, в Бишкекском горсуде месяц назад должен был начаться процесс по обжалованию приговора Кунакунову и другим подсудимым. Но слушания не начались, так как троим обвиняемым не могут найти адвокатов. Они требуют своего юриста — Динару Медетову, отказываясь от «дежурных».

По словам самой Медетовой, она представляет интересы Алтынбека Жумагазиева и Эркинбека Кадырова, но на первое зседание ее не допустили, мотивируя это тем, что материалы дела содержат секретную информацию. У юристов требуют подписку о неразглашении. Она подписывать ее отказалась.

Максату Кунакунову инкриминируют четыре статьи УК КР — «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение», но подсудимый ни по одному из предъявленных обвинений вину не признает. Гособвинение просило для Кунакунова 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Его оправдали в пособничестве террористам и попытке государственного переворота, но признали виновным по статьям о незаконном хранении оружия и разбойном нападении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52657/
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