Минздрав: Сообщения о жертвах сильной аллергии не касаются Кыргызстана

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана призывают «не вестись на глупости, которые гуляют в социальных сетях».

«Скоропостижно скончались 12 детей в возрасте от 3 до 12 лет. В результате вскрытия выяснилось, что все дети стали жертвой сильной аллергической реакции, вызванной лекарственными средствами. Реакция была настолько серьезной, что все они скончались либо дома, либо по дороге в больницу. В данный момент полиция ведет разбирательство по делу, однако изъять из продажи все лекарственные средства не получится. Удалось выяснить то, что все лекарства, в результате приема которых погибли дети, завезены в нашу страну контрабандным способом и являются опасной подделкой», — говорится в распространяемом сообщении.

«Это сообщение прислали даже министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву (который в настоящее время находится в командировке в Швейцарии) в WhatsApp. А он переслал мне и просил всех вас успокоить. У нас и полиции-то нет, и там даже не сказано, где это происходит», — написала консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.