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Общество

Обновленный Перечень жизненно важных лекарств вынесли на общественное обсуждение

Министерство здравоохранения Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение обновленный Перечень жизненно важных лекарственных средств.

«Последний раз перечень пересматривали в 2012 году. За это время фармацевтический мировой рынок пополнился рядом новых качественных, эффективных и безопасных препаратов. Разработаны, пересмотрены и внедрены новые клинические руководства и протоколы, основанные на принципах доказательной медицины», — отметили в ведомстве.

Пересмотренный перечень насчитывает 402 наименования препаратов, применяемых при сердечно-сосудистых, легочных, желудочно-кишечных, онкологических, инфекционных и других заболеваниях, угрожающих жизни пациента.

Отдельно выделены перечень вакцин, сывороток, иммуноглобулинов и перечень изделий медицинского назначения.

В Минздраве отметили, что принятие документа позволит улучшить доступность дорогостоящих лекарств для лечения онкологии, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других болезней, а также для охраны здоровья матери и ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52111/
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