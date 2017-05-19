Обновленный Перечень жизненно важных лекарств вынесли на общественное обсуждение

Министерство здравоохранения Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение обновленный Перечень жизненно важных лекарственных средств.

«Последний раз перечень пересматривали в 2012 году. За это время фармацевтический мировой рынок пополнился рядом новых качественных, эффективных и безопасных препаратов. Разработаны, пересмотрены и внедрены новые клинические руководства и протоколы, основанные на принципах доказательной медицины», — отметили в ведомстве.

Пересмотренный перечень насчитывает 402 наименования препаратов, применяемых при сердечно-сосудистых, легочных, желудочно-кишечных, онкологических, инфекционных и других заболеваниях, угрожающих жизни пациента.

Отдельно выделены перечень вакцин, сывороток, иммуноглобулинов и перечень изделий медицинского назначения.

В Минздраве отметили, что принятие документа позволит улучшить доступность дорогостоящих лекарств для лечения онкологии, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других болезней, а также для охраны здоровья матери и ребенка.