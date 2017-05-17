В Джалал-Абаде строят новый корпус службы экстренной медицинской помощи

В городе Джалал-Абаде начали строительство нового корпуса службы экстренной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана.

«Усовершенствование системы оказания экстренной помощи на юге республики, в зоне постоянных угроз природных стихий, таких как землетрясения, наводнения и оползни, укрепит веру и надежду людей в спасение и оказание своевременных и качественных медицинских услуг», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы Минздрава, строительство идет в рамках второй фазы проекта создания национальной системы экстренной медицинской помощи, финансируемого Немецким банком развития стоимостью три миллиона евро.