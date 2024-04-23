На пастбищах Джалал-Абада нашли личинок саранчи

Специалисты департамента химизации, защиты и карантина растений провели плановые масштабные исследования по выявлению особо опасных вредителей в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По информации ведомства, в Джалал-Абадской области исследовательские работы по выявлению вредной саранчи проведены на 2 тысячах 270 гектарах пастбищных угодий, из которых личинки саранчи обнаружены на площади 1 тысяча 340 гектаров.

«В целях предотвращения нанесения вреда сельскохозяйственным культурам специалистами департамента подготовлена соответствующая спецтехника, необходимое количество топлива и пестициды», — отметили в Министерстве сельского хозяйства.

Химические работы проведены на площади — 1 тысяча 340 гектаров (в Сузакском районе 240 гектаров, в Базар-Коргонском районе — 100 гектаров, в Ноокенском районе — 100 гектаров).