В Джалал-Абаде в шести местах строятся ипотечные дома — всего 2 тысячи 744 квартиры. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
По его словам, идет активное строительство домов.
Каныбек Туманбаев отметил, что не получится по знакомству встать в очередь пораньше и у богатых не будет возможности взять по три-четыре квартиры.
«По поручению президента ипотечные квартиры будут выделять действительно нуждающимся. Ипотечные дома будут строить не только в столице, но и во всех регионах страны», — сказал он.