В Джалал-Абаде в шести местах строятся ипотечные дома — всего 2 тысячи 744 квартиры. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, идет активное строительство домов.

Каныбек Туманбаев отметил, что не получится по знакомству встать в очередь пораньше и у богатых не будет возможности взять по три-четыре квартиры.

«По поручению президента ипотечные квартиры будут выделять действительно нуждающимся. Ипотечные дома будут строить не только в столице, но и во всех регионах страны», — сказал он.