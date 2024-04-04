14:27
USD 89.35
EUR 96.24
RUB 0.97
Власть

Ипотечные квартиры будут выдавать только нуждающимся — Каныбек Туманбаев

В Джалал-Абаде в шести местах строятся ипотечные дома — всего 2 тысячи 744 квартиры. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, идет активное строительство домов.

Каныбек Туманбаев отметил, что не получится по знакомству встать в очередь пораньше и у богатых не будет возможности взять по три-четыре квартиры.

«По поручению президента ипотечные квартиры будут выделять действительно нуждающимся. Ипотечные дома будут строить не только в столице, но и во всех регионах страны», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290725/
просмотров: 998
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде задержан хулиган. Он избивал односельчан
Джалал-Абадское предприятие электрических сетей построит три подстанции
В Токтогуле трое мужчин забили до смерти своего приятеля
В Джалал-Абаде водитель пытался изнасиловать пассажирку
В Джалал-Абаде задержаны члены террористической организации
В Джалал-Абаде прекратили работать новые автобусы. Нечем заправлять
Для нового аэропорта Джалал-Абада нашли участок
В Джалал-Абаде нет метановой заправки. Водители вынуждены ехать в Узбекистан
В Джалал-Абаде задержанную за посты в соцсетях пенсионерку оштрафовали
Внимание, розыск! В Кара-Куле больше недели не могут найти троих подростков
Популярные новости
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
В&nbsp;Кыргызстане запустят 16&nbsp;крупных инфраструктурных объектов&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина
Закон об&nbsp;иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не&nbsp;будет Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет
Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
4 апреля, четверг
14:26
В Бишкеке на дороге появилась «вафельная» разметка В Бишкеке на дороге появилась «вафельная» разметка
14:07
Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
14:01
Кыргызская комедия о взаимоотношениях с соседями выходит на большие экраны
14:00
Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
13:58
Мирлан Джекшенов назначен мэром Кара-Балты