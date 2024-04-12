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Власть

Строительство парка и новые рабочие места. Садыр Жапаров посетил Джалал-Абад

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область провел рабочее совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев и мэр города Эрнисбек Ормоков проинформировали главу государства о проделанной работе за 2023 год и планах на текущий.

Заслушав информацию, Садыр Жапаров с удовлетворением подчеркнул положительные изменения, произошедшие за последние годы в области и городе Джалал-Абаде.

Глава государства поручил продолжать активную работу в том же темпе, направленную на повышение благосостояния народа. Кроме того, активизировать системные меры по развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест.

Садыру Жапарову была представлена краткая презентация Парка дружбы регионов Кыргызстана и России, капсула под строительство которого была заложена в октябре 2023 года.

На сегодня составлен и согласован генеральный план парка, начаты земельные работы.

Справка 

Парк дружбы — это экологический парк ориентировочной общей площадью 8,16 гектара. Ожидается, что на его территории будет построена общественная зона, детская площадка, сухой фонтан, спортивная зона, площадка для массовых мероприятий, арт-объекты, трибуны, парковые павильоны, велодорожка, будет построен амфитеатр на 150 посадочных мест и многое другое. Общая стоимость проекта составит $2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291404/
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