В Джалал-Абаде тоже сошел сель. Затопило 42 дома

В селе Бостон Джалал-Абадской области сель затопил 42 жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, грязевые потоки залили и 510-й километр дороги Бишкек — Ош.

Для устранения последствий организованы экстренная группа и штаб. На место привлечены 122 спасателя. Жителей эвакуировали в безопасную зону. Проведены очистные работы.

На место направили 29 единиц инженерной техники. Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев и руководитель Службы гражданской защиты Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев ознакомились с ситуацией и поручили принять соответствующие неотложные меры.