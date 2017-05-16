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Общество

В Кыргызстане 30 процентов школ находится в придорожной зоне

В Кыргызстане из 2 тысяч 238 школ 30 процентов находится в придорожной зоне. Об этом сказала на рабочем совещении у премьер-министра Сооронбая Жээнбекова министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

Министр внутренних дел Улан Исраилов сообщил, что за четыре месяца зарегистрировали 1 тысячу 684 факта ДТП, из которых 336 произошли с участием детей.

Как сообщается, премьер-министр поручил составить карту школ, находящихся в придорожной зоне и вдоль трасс по всей республике, для их дальнейшего оборудования соответствующей дорожной инфраструктурой.

«Нужно усилить совместную комплексную работу сотрудников органов внутренних дел, системы образования и органов местного самоуправления по обеспечению дорожной безопасности учащихся. Необходимо мобилизовать имеющиеся человеческие ресурсы органов внутренних дел для обеспечения надлежащей дорожной безопасности школьников конкретными действиями, в том числе оказывать детям содействие при переходе дорог», — констатировал Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что сотрудники милиции должны соответствовать народному высказыванию «моя милиция меня бережет», и поставил задачу укрепить доверие граждан к милиции на примере добропорядочного несения службы, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51864/
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