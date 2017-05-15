В Караколе впервые установили два LED-экрана. Об этом сообщил «24.kg» исполняющий обязанности директора «Тазалыка» Алмаз Абдыкеев.

«В Караколе мы установили два больших LED-экрана — на перекрестах улиц Токтогула и Абдрахманова и Токтогула и Горького. Мы хотим сдавать их горожанам в аренду и пополнять бюджет города. По нашим расчетам, экраны должны оправдать себя в течение двух лет. Стоимость одного LED-экрана — 725 тысяч сомов вместе с установкой», — рассказал Алмаз Абдыкеев.

По его словам, в данное время неправильно настроена программа. В течение трех дней экраны запустят, и жители смогут давать объявления.

«Чтобы хулиганы не ломали экраны, мы установим камеры видеонаблюдения. После окончания всех работ, передадим все документы в ДУМИ, и все заявки на рекламу будут принимать они», — добавил Алмаз Абыкеев.