В Караколе задержан мужчина за распространение экстремистских материалов

Житель Каракола задержан по факту распространения экстремистских материалов в социальных сетях. Об этом сообщили в ОВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранительных органов, мужчина через личную страницу в Facebook разместил публикацию из страницы Turkiston-kg. Согласно заключению судебной лингвистической и религиоведческой экспертизы, данные материалы принадлежат религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами», запрещенной в Кыргызстане с 2003 года.

Фото УВД

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и распространение экстремистских материалов». Решением Каракольского городского суда подозреваемый взят под стражу сроком на один месяц.

В настоящее время следственные действия продолжаются.