При ямочном ремонте дороги Бишкек — Торугарт нарушили технологию

На 26–27 километрах дороги Бишкек — Торугарт выявлены нарушения технологии производства работ в ямочном ремонте. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

Как сообщается, рабочим сделано замечание, к руководителям приняты меры административного воздействия.

В связи с проведением в регионах масштабной работы по ремонту дорог министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов поручил проводить рейды с привлечением специалистов. В их ходе будут придавать огромное значение соблюдению технологии проведения ямочного ремонта и укладки асфальтобетона, а в отношении лиц, допустивших нарушения, примут меры дисциплинарного взыскания.