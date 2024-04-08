Новые дороги быстро разрушаются. Жители Бишкека о ремонте улиц

В Бишкеке на шести улицах проведут капремонт дорог. Будут построены три моста, а также пробьют три новые трассы через железную дорогу. Об этом мэр города Айбек Джунушалиев заявил на заседании парламента.

Главный инженер Бишкекасфальтсервиса Урматбек Шаршеналиев рассказал, что продолжается ямочный ремонт.

Латание дорожных дыр традиционно начали с центральных улиц. Тем не менее жители столицы жалуются на некачественные дороги.

С 24 марта в Бишкеке начали работы по строительству моста на улице Шукурова через Восточный БЧК с выходом на улицу Медерова.

Ранее в мэрии сказали, что в столице появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.

В дальнейшем планируется, что от улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого, где ее соединят с улицей Суюмбаева.