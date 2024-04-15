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Общество

Митинг водителей большегрузов. Минтранс создал рабочую группу

Минтранс создал рабочую группу по обращению водителей большегрузов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев.

По его словам, вес большегрузов и их осевая нагрузка закрепляются в зависимости от характеристики дорог.

«Вы говорите, берем кредиты, строим дороги, а их портят машины с превышенным весом. Поэтому по обращению водителей мы создали рабочую группу. Сотрудники Политехнического университета и научного института работают с комиссией, чтобы дать заключение. Грузовые автомобили марки HOWO — это карьерные машины. Их вес 16 тонн, при лимите 25 тонн, им разрешается перевозить груз не более 9 тонн. Превышенный вес разрушает дороги», — сказал замминистра.

Отметим, ранее водители большегрузых машин вышли на митинг и требовали повысить грузоподъемность фур на дорогах, а также отменить запрет на въезд в Бишкек в дневное время.

В Минтрансе ответили, что сегодня актуальны требования постановления правительства № 454 от 8 августа 2011 года, принятого в соответствии с Минским соглашением о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств — участников СНГ. По нему предусматривается до 10,5 тонны нагрузки на дорогу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291589/
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