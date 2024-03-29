На КПП «Ак-Жол» демонтируют павильоны и устанавливают бордюры

Вблизи контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол» идет работа по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, работники ДЭП № 958 убрали парапеты, разделяющие дорогу, демонтировали незаконно построенные торговые объекты. Скоро установят бордюры и криволинейные брусья по краям и на оси дороги.

Замминистра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев с главой Ленинского айыл окмоту Эрнисом Алиевым внесли предложение установить освещение на оси дороги и передать осветительные приборы на баланс Ленинского айыл окмоту.